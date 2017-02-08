В Киеве отложили продажу билетов на Евровидение-2017

По жалобе одного из участников тендера комитет обязал Национальную телекомпанию Украины отменить результаты торгов.

Антимонопольный комитет решил, что победитель конкурса не соответствует сразу четырем требованиям.

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В НТКУ данную информацию опровергают, но утверждают: решение уважают и думают, как действовать дальше.

Кроме того, заместитель генерального директора ПАО НСТУ Павел Грицак пообещал поступление билетов на Евровидение-2017 уже в феврале.

Евровидение пройдет весной 2017 года в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. В целом продажа и бронирование билетов будет осуществляться для девяти шоу – шесть генеральных репетиций, два полуфинальные соревнования и финал Евровидения-2017.