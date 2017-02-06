В Киеве станцию метро "Левобережная" отремонтируют к "Евровидению"

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Отмечается, что на это время поочередно будут закрыты вестибюли.

«Киевский метрополитен просит пассажиров планировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта. Работы будут выполняться в рамках общегородской программы подготовки к Евровидению», – говорится в сообщении.

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Станция «Левобережная» была открыта для пассажиров в 1965 году. Она стала 9-й на красной ветке. Ежедневно ею пользуется около 50 тысяч человек. Отметим, что эта станция метро является ближайшей к месту проведения «Евровидения-2017» - Международного выставочного центра.