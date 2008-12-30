Взрыв в Евпатории: в уцелевшую часть дома боятся подавать газ

Мэр Евпатории Андрей ДАНИЛЕНКО настаивает на отселении всех жильцов пятиэтажного 6-подъездного дома №67 по улице Некрасова, часть подъездов которого была разрушена взрывом.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ДАНИЛЕНКО в эфире местного радио «Альфа» сообщил: комиссия сделала вывод, что уцелевшие 4-ый, 5-ый и 6-ой подъезды дома не находятся «в каком-то аварийном состоянии», однако, учитывая ряд факторов (в частности, «психологический фактор», боязнь газовщиков подавать газ в этот дом), и поддержала предложение евпаторийских властей о переселении всех жильцов пятиэтажки. «Взвешивая все «за» и «против» все-таки комиссия поддержала наше предложение - а мы с первых дня выступали за то, чтобы желательно полностью отселить дом», - сказал мэр Евпатории. По его словам, предложение, что «лучше отселить дом», было направлено в Киев первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ, который возглавляет правительственную комиссию по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории.

«Если решение это (о переселении всех жильцов дома – УНИАН) будет принято, то в течение, максимум, полутора месяцев мы всех жителей переселим», - отметил мэр Евпатории, добавив, что выделенные средства, «в общем-то, полностью позволяют отселить всех жильцов». «У меня есть чувство такое, что мы отселим эти подъезды (жителей 4-го, 5-го и 6-го подъездов пятиэтажки - УНИАН)», - заявил А.ДАНИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-ый и 2-ой подъезды, пострадал 3-й подъезд дома. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается. В Евпатории задержаны трое подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва в жилом доме.