Наличный доллар дорожает

Стоимость наличного доллара в Украине сегодня увеличилась на 10-20 копеек – в среднем до 7,50/8,00 грн., стоимость евро в среднем составляет 10,50/11,50 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и к евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,30/7,85 грн., евро – 10,30/11,30 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,60/8,10 грн., евро – 10,60/11,60 грн.;

«Родовид Банк»: доллар США – 7,50/8,50 грн., евро – 10,50/12,05 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,70/8,20 грн., евро – 10,70/11,56 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 7,40/7,90 грн., евро – 10,20/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,50/8,00 грн., евро – 10,50/11,50 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США.