25 украинских моряков встретят Новый год в плену

Украинские моряки с захваченных сомалийскими пиратами судов «Фаина» и «Босфорус Продиджи» почти уверены, что встретят Новый год и Рождество в плену.

Как пишет газета «Сегодня», переговоры по их освобождению продолжаются, но шансов на то, что судовладельцам удастся достигнуть договоренности по цене вопроса до 1 января, очень мало.

«Босфорус Продиджи» был захвачен 16 декабря и на его борту находятся 8 граждан Украины и трое - Турции. Капитан судна наш соотечественник - Виктор СИМОНОВ. Как рассказали в Минтрансе Украины, 19 декабря на связь с компанией-оператором судна «Босфорус Продиджи» - ISKOMARINE Shipping вышли два члена экипажа - граждане Турции. Они сообщили, что их судно находится в порту Эйл, все члены экипажа здоровы и чувствуют себя удовлетворительно. После прихода в порт пираты завезли на судно продукты и воду. В самой компании сообщать подробности категорически отказались. «Могу только сказать, что переговоры по освобождению моряков ведутся», - отрезал представитель ISKOMARINE Shipping Альт ТОМАС», - пишет газета.

«Фаина» находится в плену уже четвертый месяц. «У них еще есть вода и продукты, но топливо практически на исходе», - рассказал «Сегодня» представитель судовладельца Михаил ВОЙТЕНКО. Ранее газете удалось связаться с судном и поговорить с экипажем. Изданию рассказали, что, когда топливо закончится, пираты начнут нервничать, и это может привести к насилию с их стороны. Поговорить с ними еще раз газете не удалось, так как на «Фаине» отсутствует предводитель морских разбойников Мухаммед, а без него общаться они отказываются.