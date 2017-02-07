В Николаеве 8 февраля приостановили учебу в школах из-за непогоды
19:39, 07 февраля 2017Общество
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В Николаеве с 8 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях города из-за сложных погодных условий.
Дополнительно будет сообщено, когда ученикам возвращаться за парты / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в исполкоме горсовета, соответствующее распоряжение городской голова Александр Сенкевич подписал 7 февраля.
"Временные каникулы для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков", - сообщили в мэрии.
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Как прокомментировал заместитель городского головы Евгений Шевченко, городские власти решили приостановить учебный процесс, чтобы защитить жизнь и здоровье школьников, обезопасить их от травматизма из-за сложных погодных условий.
Дополнительно будет сообщено, когда ученикам возвращаться за парты.
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