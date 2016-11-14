Во Львове школы и садики не будут закрывать из-за непогоды

Непогода во Львове не помешала львовским школам и садикам работать в привычном режиме, поэтому обучение в учебных заведениях не будут прекращать, сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу Львовской мэрии.

"Садики и школы во Львове работают в привычном режиме. Коммунальные учреждения в городе работают и нет препятствий для посещения учебных заведений", - отметила Зоряна Довганик, и.о. начальника управления образования ЛГС.

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По ее словам, статистика посещаемости не отличается от предыдущих недель. Ни один садик и школа в городе не закрылись.

Напомним, что в течение воскресенья, 13 ноября, во Львове выпала месячная норма снега, а утром в понедельник не ходили автобусы на четырех маршрутах. Синоптики прогнозируют, что до конца недели в области не предусматриваются снегопады.