Минтранс сообщает о 1700 свободных мест в поездах на Западную Украину

Перед Новым годом «Укрзализныця» запустила для всех желающих выехать из Киева в Карпаты дополнительно 13 поездов. И как заявляет пресс-служба Министерства транспорта и связи, в день в свободной продаже имеется более 1 700 мест в этих поездах.

Зимой наибольшим спросом традиционно пользуются поезда, которые следуют на запад, — к курортам. В этом направлении целый год по графику курсирует 31 пассажирский поезд, 10 из которых отправляются из Киева. Кроме того, состоянием на 26 декабря железными дорогами Украины назначенно 22 дополнительных поезда в западном направлении (13 — из столицы Украины), в том числе: Ужгород, Мукачево, Чоп — девять поездов, Черновцы, Ивано-Франковск — шесть поездов, Львов, Трускавець — семь поездов.

Таким образом, на период с 26 до 31 декабря в западном направлении пассажирам, которые планируют выезжать из Киева, в свободной продаже ежесуточно в среднем предлагается свыше 1 тыс. 700 мест.

Для любителей зимних видов спорта на 29 и 30 декабря будет назначен дополнительный поезд №515/516 Киев—Ворохта через Ивано-Франковск, Яремчу, Татарив, которым можно добраться до известного горнолыжного курорта возле с. Буковель. Также на эти даты будет назначен дополнительный поезд №529/530 Киев—Ужгород.

Но как показывает практика, достать сейчас билеты на поезда в западном направлении довольно проблематично. Среди поездов, выставленных на сайте «Укрзализныци» на сегодня и завтра свободные места в плацкарте и купе попадаются очень редко. На некоторые поезда имеются в наличие несколько мест люкс.

«Дело»