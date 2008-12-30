Голливуд пока не ощутил депрессии

Голливуд, символизирующий кинематографическую индустрию США, пока не ощутил депрессии, охватившей экономику США.

Аналитики полагают, что уровень прибыли производителей блокбастеров от отечественного проката сохранится примерно на уровне прошлого года - 9,7 миллиарда долларов, полагает телеканал CNBC.

Это был пик доходности в истории Голливуда.

Кинолента "Темный рыцарь" Криса Нолана установила рекорд "всех времен и народов" по кассовым сборам, заработав после выхода в июле нынешнего года уже 531 миллион долларов. Фильм продолжает оставаться лидером продаж на DVD, в мире уже разошлось 13,5 миллиона лицензионных копий, сообщает веб-сайт Hollywood Reporter.

Кинокритики полагают, что успеху очередной версии героических похождений "бэтмэна" в немалой степени способствовала загадочная смерть Хита Леджера, сыгравшего роль криминального гения Джокера. По официальной версии, он скончался от случайной передозировки антидепрессанта.

Кассовые сборы новинок Голливуда - "Железный человек" и "Индиана Джонс" - превысили впечатляющие 300 миллионов долларов.

Аналитики рынка полагают, что посещение кинотеатров остается доступным массовым зрелищем для американцев даже во времена экономического кризиса. Цена одного билета в кинотеатрах Нью-Йорка составляет в среднем 12 долларов.

РИА Новости