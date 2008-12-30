Мэрии Киева не хватило времени, чтобы обосновать новые цены на проезд

Киевские власти готовы к взаимному диалогу и конструктивной работе на благо киевлян совместно с Антимонопольным комитетом Украины, в то же время просят у комитета дополнительные две недели, чтобы подготовить обоснование повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в соответствующем ходатайстве, подписанном Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, на имя и.о. председателя АМКУ Александра МЕЛЬНИЧЕНКО мэрия просит перенести заседание по тарифам на проезд с 30 декабря 2008 года на 12 января 2009 г.

По информации пресс-службы, основанием для такого ходатайства является большой объем работы по подготовке необходимой документации для всестороннего рассмотрения этого вопроса. В официальном письме КГГА говорится о том, что Киевская городская государственная администрация готова предоставить все необходимые документы и обоснования для решения этого важного как для киевлян, так и для всей транспортной отрасли столицы, вопроса.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 году в 3-4 раза.

11 декабря Антимонопольный комитет Украины принял решение возбудить дело о незаконности повышения тарифов на проезд в киевском электротранспорте против Киевской городской государственной администрации, Киевского метрополитена и "Киевпасстранса".

Мэр столицы сказал, что считает это решение АМК популизмом.

16 декабря Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Киевской городской государственной администрации, КП «Киевский метрополитен» и КП «Киевпасстранс» в течение 10 дней пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте в сторону снижения.

Как сообщил и.о. председателя АМК, «мы видим в действиях КГГА, «Киевпасстрансс» и «Киевского метрополитена» признаки нарушения конкурентного законодательства. Мы будем предлагать им пересмотреть уровень тарифов в сторону уменьшения».