В Днепре открыли первую сенсорно-реабилитационную комнату для детей с аутизмом (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Комната оборудована для особых школьников, которые учатся в обычных классах.

Если ребенок не успевает за темпами класса, устал или просто хочет побыть наедине, ее приводят сюда.

Она рисует, бегает и даже засыпает посреди игрушек, а потом садится за учебники вместе с персональным наставником.

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Педагоги отмечают, что с таким индивидуальным подходом ребенок не только лучше учится, но и быстрее социализируется.

"Никто не подстраивает класс под темп особенного ребенка. Мы просто меняем режим на удобный для нее: берем нужную для него дисциплину и отрабатываем необходимые навыки", - отмечает специалист.