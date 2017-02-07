В Днепре открыли первую сенсорно-реабилитационную комнату для детей с аутизмом (видео)

14:30, 07 февраля 2017
Общество
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Комната работает на базе обычной школы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Комната оборудована для особых школьников, которые учатся в обычных классах.

Если ребенок не успевает за темпами класса, устал или просто хочет побыть наедине, ее приводят сюда.

Она рисует, бегает и даже засыпает посреди игрушек, а потом садится за учебники вместе с персональным наставником.

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Педагоги отмечают, что с таким индивидуальным подходом ребенок не только лучше учится, но и быстрее социализируется.

"Никто не подстраивает класс под темп особенного ребенка. Мы просто меняем режим на удобный для нее: берем нужную для него дисциплину и отрабатываем необходимые навыки", - отмечает специалист.

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Теги: #школа#обучение#педагоги