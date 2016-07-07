На Луганщине у детей с инвалидностью отбирают половину школы

Так, в письме значится, что в части корпуса, где пока живут дети, построят номера гостиничного типа для спортсменов, а потребностями детей и нормами законодательства относительно подобных заведений при этом решили пренебречь.

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«За 2 часа, без всяких объяснений, судьба заведения была решена... Нам было дано срок до 5-го, крайний срок до 10 июля 2016 освободить половину помещения заведения. Она (чиновник из Департамента образования - ред.) заверила, что не подпишет ни одного направления на обучение в нашей школе-интернате на следующий учебный год! Угрожала проверками в случае нашего несогласия с их решением», - говорится в письме председателя совета школы-интерната.

Коллектив школы уверен, что в случае перемещений учебно-воспитательную, коррекционную, логопедическую и психологическую работу осуществлять полноценно станет невозможным, поскольку из-за нехватки площади будут нарушены несколько основных норм для соответствующих учреждений – не хватит места в спальных комнатах, а классы будут переполнены (наполняемость класса не должна превышать 6 человек).

Как отмечается в письме, детей с особыми потребностями чиновники ОГА хотят отправлять на инклюзивное обучение в обычные школы, однако преподаватели школы уверяют, что «педагоги массовых учебных заведений не имеют практического опыта работы с детьми со сложными нарушениями развития, не могут смоделировать систему работы с такой категорией детей и создавать их дидактическое обеспечение».

Креминская областная специальная общеобразовательная школа-интернат существует с 1960 года. В ней учатся дети, имеющие сложные психофизические аномалии, а именно ДЦП, остаточные явления полиомиелита, врожденные и приобретенные нарушения опорно-двигательного аппарата, аритрогрипоз, хондродистрофия, олигофрения, болезнь Дауна, шизофреническая деменция и расстройства аутичного спектра. В школе-интернате - 69 учеников из разных городов и районов Луганской области.