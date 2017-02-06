Военная прокуратура разоблачила пограничника на получении 2 тысяч долларов взятки

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, денежные средства предназначались за влияние на должностных лиц отдела пограничной службы «Шегини» за беспрепятственный ввоз товаров из Республики Польша на территорию Украины.

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«Во время получения второй части взятки в размере 800 долларов США указанного пограничника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия», - говорится в сообщении.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством).

Готовятся ходатайства в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.