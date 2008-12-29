На Киевщине начальник подразделения УБОП погорел на взятке
11:36, 29 декабря 2008Общество
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Решается вопрос о мере пресечения
Следственным отделом прокуратуры Киева возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УБОП Главного управления МВД Украины в Киевской области по факту вымогательства и получения взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Установлено, что начальник одного из подразделений УБОП вымогал и получил взятку в сумме 6 тыс. дол. от гражданина А. за содействие в принятии и положительном решении его заявления о совершенном преступлении гражданином К.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении работника милиции меры пресечения в виде содержания под стражей.
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