На Киевщине начальник подразделения УБОП погорел на взятке

Следственным отделом прокуратуры Киева возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УБОП Главного управления МВД Украины в Киевской области по факту вымогательства и получения взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что начальник одного из подразделений УБОП вымогал и получил взятку в сумме 6 тыс. дол. от гражданина А. за содействие в принятии и положительном решении его заявления о совершенном преступлении гражданином К.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении работника милиции меры пресечения в виде содержания под стражей.