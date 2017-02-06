СЭС предупреждает о второй волне гриппа на Львовщине

Об этом сообщается на сайте центра.

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«Учитывая неустойчивые погодные условия в данный период, некоторый рост заболеваемости среди детей школьного возраста, анализ заболеваний гриппом и ОРВИ в последние годы, можно предположить вторую волну их роста во второй половине февраля», - говорится в сообщении.

В течение первой недели февраля во Львове заболело более четырех тысяч человек, половина из которых дети до 17 лет. Однако превышения эпидпорога не зафиксировано.

Как сообщалось, в школах Одессы 16 января возобновился учебный процесс после карантина, который был введен в связи с высоким уровнем заболеваний гриппом и ОРВИ.