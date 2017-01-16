В школах Одессы возобновлено обучение после карантина

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, занятия возобновлены в связи с тем, что эпидпорог снижен.

Как сообщила УНИАН врач-эпидемиолог управления по контролю за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области Людмила Красницкая, сейчас заболеваемость в Одессе ниже эпидпорога на 16%.

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«Одесском регионе за неделю зарегистрировано 13,1 тыс. заболевших, из которых примерно 50% - в Одессе. В целом, заболеваемость уровне эпидпорога - при норме 569,7, интенсивный показатель - 569,9», - сказала Красницкая.

По ее данным, из 13,1 тыс. человек около 3 тыс. - дети в возрасте до 4-х лет. За вышеназванный период было госпитализировано 538 человек, из которых более 200 - дети в возрасте до 4-х лет.

«Порядка 60% госпитализированных – дети до 14-ти лет», - добавила Красницкая, отметив, что в результате исследований выявлен, в том числе, грипп Н3N2.

Как сообщал УНИАН, с 28 декабря в школах Одессы был приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.