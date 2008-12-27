Тимошенко поедет на торжественное открытие подстанции
20:48, 27 декабря 2008Общество
2124
Сообщает управление по связям со СМИ
В понедельник, 29 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных пуску первой очереди подстанции 750 кВ “Киевская”.
Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, мероприятие запланировано на 10:00.
Место проведения: с Наливайковка Макаровского района Киевской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter