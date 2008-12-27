Тимошенко поедет на торжественное открытие подстанции

Сообщает управление по связям со СМИ

В понедельник, 29 декабря, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных пуску первой очереди подстанции 750 кВ “Киевская”. Как сообщили УНИАН в Управлении в связях со СМИ Секретариата Кабмина, мероприятие запланировано на 10:00. Место проведения: с Наливайковка Макаровского района Киевской области.

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