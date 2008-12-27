Ехануров: на какие деньги строить корветы?

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ пока не видит реальных источников финансирования начала выполнения части работ после проектирования корабля класса «корвет». Об этом он заявил в субботу, находясь с рабочей поездкой в Севастополе.

«К сожалению, пока еще реальных источников финансирования начала выполнения части работ после проектирования корабля класса «корвет», я не вижу», - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

Он напомнил, что проектирование корабля класса «корвет» планировалось вскоре завершить и уже осенью 2009 года приступить к реальной работе по его строительству. Ю.ЕХАНУРОВ также прибавил, что все работы выполняются в соответствии с графиком строительства корвета, утвержденного Кабинетом министров.

«Все деньги, выделенные на вооружение идут через Министерство обороны практически транзитом в Министерство промышленной политики и Национальное космическое агентство Украины», - отметил министр обороны.

Он сообщил, что народные депутаты профильного парламентского комитета выразили обеспокоенность ходом реализации программы «корвет» и пообещали всевозможную поддержку в этом вопросе.