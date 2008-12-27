Шаров: восстановление работы ПИБ поможет всей финансовой системе

Поступление средств первого транша финансовых ресурсов на оздоровление Проминвестбанка - положительное событие для всей финансовой системы страны, заявил в интервью агентству УНИАН председатель фракции «Блок Литвина» в Верховной Раде Украины Игорь Шаров. По его словам, теперь восстановление полномасштабной работы банка и возобновление работы с клиентами серьезно снизит напряжение на рынке. «Это позитивный сигнал для всех: новые инвесторы, восстановив ПИБ, подставят плечо всей банковской системе и экономике в целом», - заявил народный депутат.

По убеждению Игоря Шарова, попытки национализировать Проминвестбанк закончились бы плачевно не только для банка, но и для всей экономики страны. В противном случае банк ждала бы судьба банка «Украина». Он сказал, что новые инвесторы, представляющие Партию регионов, даже не находясь при власти делают все возможное для смягчения кризиса отечественной экономики. И это хороший пример для всех, отметил Шаров.