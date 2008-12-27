Погода на 27 декабря - 1 января

Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 28 декабря будет облачно. Без существенных осадков, только в Крыму, а днем и в северной части местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. На дорогах страны местами гололед. Температура ночью 8-13° мороза, местами на Левобережье и в Карпатах 13-18° мороза; днем 3-8° мороза, на востоке и в Карпатах до 11° мороза; в Крыму ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза, на Южном побережье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

29-30 декабря в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточной части, в Крыму и Приазовье, а 29 декабря и в северных областях местами небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 4-9° мороза; на Левобережье и в Карпатах местами ночью 14-17°, днем 10-13° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1°тепла.

31-1 января удержится холодная погода без существенных осадков. Температура в восточной половине (кроме Крыма) Украины и в Карпатах ночью 12-18° мороза, 31 декабря при прояснениях местами 20-23° мороза, днем 9-15° мороза; на остальной территории ночью 7-13°, днем 3-9° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве завтра облачно, без существенных осадков, только днем местами небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза; по области ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

По области завтра также будет облачно. Без существенных осадков, лишь днем местами небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза; по области ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.

29-30 декабря в Киевской области переменная облачность. 29 декабря местами небольшой снег, 30 декабря без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 4-9° мороза.

31-1 января в столичном регионе удержится холодная погода без существенных осадков. Температура ночью 7-13°, днем 3-8° мороза, в Киеве ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.