Как защитить селькое хозяйство в ходе интеграции в ВТО

Винницкий областной совет призывал Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА защитить агропромышленный комплекс от негативных последствий, связанных с интеграцией Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в обращении Винницкого облсовета, принятом на сессии 24 декабря.

В обращении облсовет призывает руководство страны: предоставлять, начиная с 2009 года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, занятым в сахаросвекольном производстве, государственную поддержку в размере не менее 2,5 тыс. грн. на 1 га посевов сахарной свеклы; ввести обязательную закупку Аграрным фондом свекольного сахара, выработанного отечественными предприятиями в сезон сахароварения; ограничить время ввоза сахара-сырца в соответствии с требованиями ВТО в период, когда это может привести к демпингу на рынке сахара.

Облсовет также призывает В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЛИТВИНА предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год средства на закупку зерна у отечественных товаропроизводителей в размерах, достаточных для предотвращения обвала цен на него, позволить Аграрному фонду осуществлять экспорт зерна, установить государственную регуляцию закупочных цен на молоко и мясо на уровне среднеотраслевых расходов, предусмотреть комплекс мероприятий для создания крупнотоварного сельхозпроизводства.

Кроме того, облсовет призывает руководство государства ускорить принятие изменений к действующему законодательству, которое регулирует изменение отпускных цен на горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, средства защиты растений и устанавливают экспортные и импортные пошлины на отдельные виды сельхозпродукции, и внести изменения к Комплексной программе поддержки развития украинского села, предусмотрев реальные источники финансирования программы.