Мировые цены на нефть повысились
03:43, 27 декабря 2008Общество
1321
... до 37,7-38,3 долл./барр.
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах заметно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 38,37 (+1,76) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,71 (+2,36) долл./барр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter