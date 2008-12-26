Кто главный в Киеве на Новый год?

Во время новогоднего отпуска Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО его обязанности будет исполнять первый заместитель председателя столичной горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сообщил сегодня журналистам.

“Мэр ушел в отпуск. Я еще, честно говоря, не видел распоряжения, но мэр мне сегодня сказал, что уходит в отпуск и исполняющим обязанности остаюсь я”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

На уточняющий вопрос, с какого числа мэр начнет свой отдых, первый заместитель председателя сказал, что “скорее всего, с 29 декабря, приступит к работе где-то числа 15 января”.

Как сообщал УНИАН, вчера Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил журналистам, что на новогодние праздники уходит в отпуск и приступит к исполнению своих обязанностей 10 января 2009 года.