Задолженность по выплате зарплаты в ноябре выросла на 66,4%

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 декабря составила 1 736 716 тыс. грн., что на 66,4% больше, чем на 1 ноября.

Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Согласно сообщению, больше всего задолженность по выплате зарплаты за прошлый месяц возросла в Черновицкой области – на 388,5%, меньше всего задолженность увеличилась в Автономной Республике Крым – на 12,0%.

По сравнению с 1 января 2008 года задолженность по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 159,7%.