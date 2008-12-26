Сегодня в Украине - день траура

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1202/2008 “в связи с трагедией, которая произошла 24 декабря 2008 года в городе Евпатории и привела к человеческим жертвам” объявил 26 декабря 2008 года днем траура в Украине.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Евпатории возросло до 26 человек, из них трое детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Спасен 21 человек (из них 2 ребенка), из них 5 госпитализированы в медицинские заведения АР Крым.

Сейчас завершаются работы по расчистке подвальных помещений первого и второго разрушенных подъездов. На данное время вывезено более 1600 тонн обломков строительных конструкций. Поиск людей ведется в круглосуточном режиме, заверяют в МЧС.

Аварийно-спасательные работы ведут 565 человек и 47 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в 21.45 в Евпатории, на улице Некрасова, 67, в пятиэтажном, шестиподъездном, 95-квартирном жилом доме произошел взрыв, причина которого устанавливается. В результате взрыва разрушено 33 квартиры в первом и втором подъездах дома, в которых прописано 58 человек, и повреждены квартиры третьего подъезда.