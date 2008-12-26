Как лучше поддерживать сельское хозяйство?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины (об усовершенствовании механизмов государственного ценового регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, страхования рисков сельскохозяйственного производства и внедрения мер по восстановлению животноводства и реализации социальных программ в сельской местности)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 411 из 445 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается усовершенствование механизмов государственной поддержки агропромышленного комплекса, в частности, аграрных интервенций, предоставление государственных бюджетных ссуд, приведение в соответствие с Законом Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", расширение определений, согласование отдельных правовых норм, уточнение терминологии действующей редакции закона.

Предлагаются также изменения к механизму государственного ценового регулирования, в частности, определение минимальных интервенционных цен на основе среднеотраслевых нормативных расходов и минимальной прибыли.

Ожидается внесение уточнения в части формирования государственного продовольственного резерва (государственного интервенционного фонда).

Законопроектом расширяется перечень объектов бюджетной дотации и специальной бюджетной дотации, в частности, на строительство животноводческих ферм и социальных объектов в сельской местности.

В нем уточняются функции центрального органа исполнительной власти по вопросам формирования и обеспечения реализации государственной аграрной политики по вопросам координации действий на организованном (биржевом) аграрном рынке. В соответствии с действующим законодательством, установлен порядок предоставления товарным биржам заключения о соответствии требованиям как документа разрешительного характера.