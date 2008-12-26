Важнейшие предприятия России (полный список)

Правительство России на своем сайте опубликовало список предприятий страны, которым обещана помощь государства на федеральном уровне. Всего в списке оказалось 295 предприятий.

В список вошли практически все крупные российские компании - как государственные, так и частные. В частности, государство намерено помогать "Транснефти", "Аэрофлоту", "Русгидро", "Газпрому", "Лукойлу", "Роснефти" и многим другим.

Кроме того, в список вошли не только компании, производящие товары, но и те, которые занимаются поставкой услуг. Например, правительство пообещало помочь всем трем крупнейшим российским операторам, центральным телеканалам, а также торговым сетям.

Ранее сообщалось, что все предприятия, попавшие в список системообразующих, смогут рассчитывать на кредитование по государственным гарантиям, поддержку протекционистскими мерами со стороны чиновников, а также на субсидирование процентной ставки на госзаказ. Деловые СМИ в декабре сообщали, что компании, попавшие в список системообразующих, производят около 60 процентов ВВП страны, уточняет Лента.ру.

Транспорт

1. ОАО "АК "Транснефть"

2. ОАО "Российские железные дороги"

3. ОАО "Совкомфлот", вкл. ОАО "Новошип"

4. ОАО "Дальневосточное морское пароходство"

5. ОАО "Приморское морское пароходство"

6. ОАО "Мурманское морское пароходство"

7. ОАО "Северо-западное пароходство"

8. ОАО "Московское речное пароходство"

9. ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"

10. ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство"

11. ОАО "Ленское объединенное речное пароходство"

12. ОАО "Новороссийский морской торговый порт"

13. ОАО "Ростовский порт"

14. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии"

15. ООО "Авиакомпания"

16. ОАО "Авиакомпания Сибирь"

17. ОАО "АК "Трансаэро"

18. ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"

19. ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии""

20. ОАО "Международный аэропорт Шереметьево", вкл. ОАО "Международный аэропорт "Владивосток"

21. Группа компаний "Ист-лайн"

22. ОАО "Международный аэропорт "Внуково"

23. ОАО "Международный аэропорт "Пулково"

24. ОАО "Международный аэропорт "Сочи"

25. ОАО "Аэропорт Кольцово", Екатеринбург

26. ОАО "Аэропорт Толмачево"

27. ОАО "Международный аэропорт "Калининград"

28. ОАО "Дальневосточная транспортная группа"

29. ФГУП "Росморпорт"

30. Аэропорт Новый, Хабаровск

Энергетика 31. ОАО "ФСК ЕЭС"

32. ОАО "РусГидро"

33. ГК "Росатом", в том числе ТВЭЛ, Энергоатом

34. ОАО "Интер РАО ЕЭС"

35. ОАО "Холдинг МРСК"

36. ОАО "Иркутская сетевая компания"

37. ОАО "Ленэнерго"

38. ОАО "МОЭСК"

39. ОАО "Тюменьэнерго"

40. ОАО "Евросибэнерго" вкл. Иркутскэнерго

41. ОАО "РАО "Энергетические системы Востока"

42. ОАО "Комплексные энергетические системы"

43. ОАО "Татэнерго"

44. ОАО "Башкирэнерго"

45. Якутэнерго

46. Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

47. ОАО "ОГК-1"

48. ОАО "ОГК-2"

49. ОАО "ОГК-3"

50. ОАО "ОГК-4"

51. ОАО "ОГК-5"

52. ОАО "ОГК-6"

53. ОАО "ТГК-1"

54. ОАО "ТГК-2"

55. ОАО "Мосэнерго (ТГК-3) "

56. ОАО "ТГК-4"

57. ОАО "ТГК-5"

58. ОАО "ТГК-6"

59. ОАО "ТГК-7"

60. ОАО "ТГК-8"

61. ОАО "ТГК-9"

62. ОАО "ТГК-10"

63. ОАО "ТГК-11"

64. ОАО "ТГК-12"

65. ОАО "ТГК-13"

66. ОАО "ТГК-14"

Нефть и газ 67. ОАО "Башнефть"

68. ОАО "Газпром"

69. ОАО "НК "Роснефть"

70. ОАО "НК "ЛУКОЙЛ"

71. ОАО "ТНК-ВР Холдинг"

72. ОАО "Сургутнефтегаз"

73. ОАО "Татнефть им. В.Д. Шашина"

74. ОАО "Руснефть"

75. ОАО "Славнефть"

76. Новатэк

Угольная промышленность 77. Сибуглемет

78. СУЭК

79. ОАО Группа Белон

80. Русский уголь

81. ОАО "Распадская"

82. Кузбассразрезуголь

Связь 83. ОАО "Связьинвест"

84. АФК "Ситема"

85. ОАО "Вымпелком"

86. ОАО "Мегафон"

87. ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"

88. Таттелеком

89. ФГУП "Почта России"

90. Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС)

91. ФГУП "Космическая связь"

92. Московская городская телефонная сеть (МГТС)

СМИ

93. ФГУП "ВГТРК"

94. ФГУП "ТТЦ "Останкино"

95. ФГУП РАМИ "РИА Новости"

96. ОАО "Первый канал"

97. ОАО ТРК "Петербург-Пятый канал"

98. ФГУП "ИТАР-ТАСС"

99. АНО "Russia Today"

100. РГРК "Голос России"

Металлургическая и добывающая промышленность

101. ОАО "ГМК "Норильский никель"

102. ОАО "Северсталь – Российская сталь"

103. ОАО "ОК "Русал"

104. ООО "Евраз Холдинг", вкл. Нижнетагильский мет. комбинат, Западно-Сибирский мет. комбинат, Кузнецкий мет. комбинат, Качканарский ГОК "Ванадий"

105. ОАО "УК "ММК" вкл. Магнитогорский метизный завод

106. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", в т.ч. ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга"

107. ОАО "УГМК-Холдинг"

108. ООО "УК "Мечел"

109. ООО "УК "Металлоинвест"

110. ЗАО "Объединенная металлургическая компания"

111. ОАО "Трубная металлургическая компания"

112. ЗАО "Группа ЧТПЗ"

113. ЗАО "Алроса"

114. ООО "УК "Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ)"

115. Русская медная компания

116. Челябинский электрометаллургический комбинат

117. Полюс-Золото

118. ЭСТАР

119. Группа "Амурметалл"

120. Группа "Магнезит"

121. Металлургический завод "Электросталь"

122. Русская горнорудная компания

123. УК "Союзметаллресурс"

124. Компания "Вольфрам"

125. Приморский ГОК

126. Кировградский завод твердых сплавов

127. Новосибирский оловянный комбинат

128. Минерал Групп

129. Соликамский магниевый завод

130. Энергопром Менеджмент

131. Каменск-Уральский металлургический завод

132. Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова

Химическая и нефтехимическая промышленность 133. Минерально-химическая компания "Еврохим"

134. ОАО "Уралкалий"

135. Фосагро

136. Сильвинит

137. Акрон, в т.ч. Дорогобуж

138. ОАО "СИБУР Холдинг"

139. Группа компаний "Татаро-американские инвестиции (ТАИФ)"

140. ХК Амтел

141. Уфанефтехим

142. Саянскхимпласт

143. Тольяттиазот, вкл.Трансаммиак

144. Куйбышевазот

145. ООО "Завод Полимеров Кирово-чепецкого химического комбината"

146. Группа Компаний "Никохим"

147. Уралхим

148. Нижнекамскшина

149. ФГУП "Российский научный центр "Прикладная химия"

Автомобильная промышленность 150. Холдинг "Русские машины", в том числе ОАО "ГАЗ"

151. ОАО "АвтоВАЗ"

152. ОАО "Соллерс"

153. АМО "ЗИЛ"

154. ОАО "КамАЗ"

Оборонно-промышленный комплекс 155. ГК "Ростехнологии" в т.ч. Оборонпром, ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", РусСпецСталь

156. НПО "Сатурн"

157. Моторостроитель

158. ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

159. ОАО "Мотовилихинские моторы"

160. ОАО "НПК Уралвагонзавод"

161. ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Авиастроение 162. ОАО "ОАК"

163. ОАО "РСК "МиГ"

164. ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова"

Судостроение

165. ОАО "ОСК"

166. ОАО "Северная верфь"

167. ОАО "Севмаш"

168. ОАО "Адмиралтейские верфи"

169. ОАО "ПСЗ "Янтарь"

170. ОАО "Балтийский завод"

171. ОАО "Звездочка"

172. ОАО "Выборгский судостроительный завод"

173. ОАО "Амурский судостроительный завод"

174. ОАО "ДВЗ "Звезда"

175. ОАО "Завод Красное Сормово"

176. ФГУП "Крыловский государственный научный центр"

177. ОАО "Средне-Невский судостроительный завод"

Двигателестроение 178. НПО "Сатурн"

179. ОАО "Климов"

180. ОАО "Пермский моторный завод"

181. ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"

182. УФМПО

183. ФГУП "ММПП «Салют"

Сельхозмашиностроение

184. ОАО "Ростсельмаш"

185. ХК "Тракторные заводы"

Энергетическое машиностроение и урановый цикл 186. ОАО "Силовые машины"

187. Московский электрозавод

188. Элсиб

189. ОАО "ЭмАльянс"

190. ОАО "Объединенные машиностроительные заводы"

Ракетно-космическая промышленность

191. ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева

192. ОАО "ВПК "НПО Машиностроения"

193. ФГУП "Московский институт теплотехники"

194. ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"

195. ОАО "НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко"

196. ФГУП "Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева"

197. ОАО ЦСКБ Прогресс

198. ФГУП "Российский НИИ космического приборостроения"

199. ОАО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф.Решетнева"

200. ФГУП "НПО имени С.А.Лавочкина"

201. ФГУП "НПП - ВНИИ электромеханики с заводом имени А.Г.Иосифьяна"

202. ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности"

203. ФГУП "Ордена Трудового Красного Знамени ЦНИИ "Комета"

204. ФГУП "ЦКБ тяжелого машиностроения

205. ФГУП "Конструкторское бюро "Арсенал им. М.И. Фрунзе"

206. ФГУП "Воткинский завод"

207. ФГУП "ЦНИИ Радиотехнический институт имени академика А.И. Берга

208. ФГУП "НПЦ автоматики и приборостроения им. Академика Н.А. Пилюгина"

209. ФГУП "Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва

Радиоэлектронная промышленность 210. ОАО "Ситроникс"

211. ОАО "Ангстрем"

212. ОАО "Концерн "Вега"

213. ОАО "Концерн "Созвездие"

214. ОАО "Светлана"

215. ФГУП "Научно-производственное предприятие "Полет"

216. Корпорация Аэрокосмическое оборудование

Транспортное машиностроение 217. ОАО "Трансмашхолдинг"

218. ОАО "Уралвагонзавод"

219. ОАО "Алтайвагонзавод"

220. ОАО "Рузаевский завод химического машиностроения"

Станкостроение 221. ЗАО "Седин"

222. ОАО "Рязанский станкозавод"

223. Стерлитамакский станкостроительный завод

224. ОАО "Савёловский машиностроительный завод"

225. ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения"

Промышленность строительных материалов 226. ОАО "Евроцемент групп"

227. ОАО "Новоросцемент"

228. ОАО "Сибирский цемент"

229. ОАО "Себряков-цемент"

230. ОАО "Мордовцемент"

231. ОАО "Востокцемент"

232. ООО "РАТМ Цемент Холдинг"

Лесопромышленный комплекс 233. ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент"

234. ОАО "Группа "Илим"

235. ОАО "Кондопога"

236. ОАО "Целлюлозо-бумажный комбинат "Волга"

237. ОАО "Архангельский ЦБК"

Аптечные сети и фармацевтическая промышленность

238. Аптечная сеть 36,6

239. ОАО "Фармстандарт"

240. Верофарм

241. СИА Интернешнл

242. Протэк

243. Химрар

244. НПО Микроген МЗ РФ

245. Мосхимфармпрепараты

246. ОАО "Отечественные лекарства (Валента)"

247. Фарм-центр

248. ЗАО "Фармсинтез"

Торговые сети

249. X5 Retail Group N.V.

250. ОАО "Магнит"

251. ОАО "Дикси Групп"

252. ОАО "Лента"

253. ОАО "Седьмой континент"

254. ОАО "Группа компаний "Виктория"

255. ОАО "Торговый дом "Копейка"

Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс

256. ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"

257. ОАО Группа "Разгуляй"

258. ООО "Зерновая компания "Настюша"

259. ОАО "Компания Юнимилк"

260. Агропромышленный холдинг "Мираторг"

261. ОАО "Группа Черкизово"

262. ООО "Группа компаний "Доминант"

263. ООО "УК Солнечные продукты"

264. ООО "Группа компаний "Русагро"

265. ООО "Продимекс-холдинг"

266. ЗАО "Управляющая компания "ЭФКО"

267. ЗАО "Холдинговая компания "Золотой Колос"

268. ОАО "Вамин Татарстан"

269. ООО МЭЗ "Юг Руси"

270. ОАО АПК "ОГО"

271. Агрохолдинг "Продо"

272. ООО "АПК "Аркада"

273. ОАО АПК "Стойленская нива"

274. ООО "Группа компаний "САХО"

275. ЗАО "Приосколье"

276. Русская агропромышленная корпорация (холдинговая компания "Оптифуд")

277. ООО "Белгранкорм" (агрохолдинг "БЭЗРК-Белгранкорм")

278. ЗАО "Талина"

279. ЗАО фирма "Агрокомплекс"

280. ОАО "Красный Восток Агро"

281. ООО "ГК Агро-Белогорье"

282. ЗАО "Сибирская Аграрная Группа"

283. ЗАО "Моссельпром"

284. ЗАО АВК "Эксима"

285. ЗАО "Птицефабрика Роскар"

286. ЗАО МК "Авида"

287. ООО "Управляющая компания Русские фермы"

288. ОАО "Группа компаний "Русское море"

289. ОАО "Росспиртпром"

Жилищное строительство 290. ОАО "Группа компаний "ПИК"

291. ЗАО "СУ-155"

292. ОАО "Группа "ЛСР"

293. ОАО ДСК-1

294. ОАО "Главстрой"

295. ЗАО "Интеко"