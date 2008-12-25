Безработных нужно привлечь к борьбе с преступностью

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ выступил с инициативой формировать из безработных народные дружины.

Как передает корреспондент УНИАН, губернатор заявил об этом на совещании, посвященном борьбе с преступностью в условиях экономического и финансового кризиса.

«Предлагаю за счет средств фондов занятости привлекать безработных к общественным работам, в том числе и для охраны общественного порядка. Таким образом, можно решить сразу две проблемы - обеспечить рабочими местами уволенных работников и контролировать криминогенную ситуацию в области. Ведь, по данным милиции, четыре из пяти преступлений в области совершают безработные», - сказал В.АСАДЧЕВ.

В свою очередь начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области генерал-майор милиции Михаил ЦЫМБАЛЮК не исключил, что по мере углубления кризиса ситуация с преступностью будет ухудшаться. «Будет возрастать безработица, будет расти и преступность» - заявил главный милиционер области и поддержал инициативу губернатора.