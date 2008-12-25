Число жертв в Евпатории возросло до 22
21:47, 25 декабря 2008Общество
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Спасатели не теряют надежду найти живых
Количество погибших от взрыва в жилом пятиэтажном доме в Евпатории увеличилось до 22 человек.
Об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА сообщил сегодня вечером в эфире «5 канала».
Спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются.
Количество спасенных не изменилось – 21 человек. Сколько еще человек находится под завалами, пока не известно. По данным БТИ, в обрушившихся квартирах проживали 62 человека. Спасатели не теряют надежду найти живых людей.
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