Число жертв в Евпатории возросло до 22

Количество погибших от взрыва в жилом пятиэтажном доме в Евпатории увеличилось до 22 человек.

Об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА сообщил сегодня вечером в эфире «5 канала».

Спасательные работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются.

Количество спасенных не изменилось – 21 человек. Сколько еще человек находится под завалами, пока не известно. По данным БТИ, в обрушившихся квартирах проживали 62 человека. Спасатели не теряют надежду найти живых людей.