В Украину приходит настоящая зима

26 декабря на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег, в Крыму и на Закарпатье мокрый снег с дождем, в Луганской области местами удержатся сложные отложения гололеда и изморози. На дорогах страны гололед. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в Карпатах, северных и восточных областях до 13° мороза, днем 2-7° мороза; на Закарпатье и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 1-4° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

27-28 декабря удержится переменная облачность. 27 декабря в южной половине ожидается небольшой снег, мокрый снег; на остальной территории, а 28 декабря в Украине без существенных осадков. На дорогах местами гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточной части и на севере Левобережья до 14° мороза, на побережье Крыма 0-5° мороза; днем 2-8°, на востоке и северо-востоке до 10° мороза, на Закарпатье и на юге Крыма от 1° мороза до 4° тепла.

29-30 декабря без существенных осадков, лишь 29 декабря на Левобережье местами пройдет небольшой снег. Температура ночью 6-12°, в Карпатах до 17° мороза, днем 3-9° мороза (30 декабря в северных областях незначительное ослабление мороза); на Закарпатье и Южном побережье Крыма ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В Киевской области 26 декабря будет облачно с прояснениями. Временами ожидается небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза. По области температура ночью 6-11°, днем 2-7° мороза.

27-28 декабря будет переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза.

29-30 декабря - без существенных осадков. Температура 29 декабря ночью 6-11°, днем 3-8° мороза; 30 декабря ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.