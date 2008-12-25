В Евпатории - уже 13 погибших

Количество погибших в результате взрыва в жилом доме в Евпатории достигло 13 человек. Спасены 20 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров.

Спасатели предполагают, что по мере разбора завалов количество жертв может увеличиваться. Под завалами могут находиться еще до 60 человек.

Причины взрыва выясняются.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Аварийно-спасательные работы осуществляют 550 человек и 50 единиц техники.

На место трагедии отбыли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.