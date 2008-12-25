Шандра назвал предварительную причину взрыва в Евпатории

По предварительным данным, причиной трагедии в Евпатории стал взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, которые находились в подвале здания, где расположен ЖЭК, сообщил министр по чрезвычайным ситуация Владимир Шандра. Он подтвердил, что версия о взрыве газа не подтвердилась, сообщает Корреспондент. По его словам, сейчас на месте происшествия работают около 300 спасателей и около 50 единиц техники. Они дошли до разборов завалов на уровне третьего этажа.

Министр также сообщил, что до конца дня завалы полностью будут разобраны. "Это можно было бы сделать гораздо быстрее, однако работают вручную без применения тяжелой техники в надежде, что под завалами удастся обнаружить живых людей", отметил он.