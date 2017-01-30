В СБУ отвергли обвинения в "крышевании" торговли с "ДНР/ЛНР"

Служба безопасности Украины отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с "ДНР/ЛНР". Об этом говорится в заявлении ведомства.

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В СБУ говорят, что "в последнее время некоторые политики, прикрываясь патриотическими лозунгами "Остановить торговлю с оккупантами", которая якобы "крышуется" СБУ, пропагандируя введение режима экономической блокады, организовали блокирование движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Разделяя позицию своих коллег, которые стоят на переднем крае борьбы с терроризмом, и абсолютного большинства общественности, Служба безопасности Украины категорически отвергает любые обвинения в коммерческой "заинтересованности" торговли с "ДНР/ЛНР". Служба осуждает "популистские" действия отдельных политиков, которые основываются на введеннии в заблуждение и манипулировании сознанием граждан", - говорится в заявлении.

В СБУ напомнили, что временный порядок контроля за перемещением транспортных средств и грузов через линию столкновения регламентирует, что перемещение товаров с/на неконтролируемые территории осуществляется исключительно железнодорожным транспортом через определенные контрольные пункты въезда-выезда.

"Оказание соответствующих разрешений субъектам хозяйствования осуществляется Координационным центром, в состав которого входят представители многих ведомств, в том числе СБУ, после соответствующего представления в Государственную фискальной службы Украины. Разрешение предоставляется при условии уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в госбюджет при наличии полной информации о прозрачности такого процесса и непричастности к финансированию террористической деятельности", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечено, что предприниматели должны быть зарегистрированы для налогового учета на контролируемой Украиной территории, социально и экспортно ориентированными, иметь единый цикл производства на неконтролируемой и контролируемой украинской властью территориях и осуществлять расчеты с использованием исключительно банковской системы Украины.

Также в СБУ сообщили, что товары, поставки которых якобы блокируют отдельные политики, являются запрещенными к перемещению через линию разграничения, а некоторые из них могут предоставляться исключительно в виде гуманитарных грузов.

Как сообщал УНИАН, 25 января ветераны АТО, среди них и народные депутаты, начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, перекрыв дорогу Луганск - Попасная.

В СБУ заявили, что меры по блокировки активистами движения железнодорожного транспорта в и из отдельных районов Донбасса имеют признаки противоправной деятельности и негативно влияют на процесс освобождения заложников.

29 января активисты торговой блокады Донбасса пригрозили уничтожить магистрали в случае силового разгона.