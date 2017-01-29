"Нестандартный формат": следователи по делу MH17 не могут расшифровать российские снимки с радаров

Об этом в субботу, 28 января, сообщил представитель прокуратуры Нидерландов в Амстердаме, пишет 29 января Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Необходимы дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров", - приводит его слова агентство dpa.

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Как отмечается, по сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.

Как известно, Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года - вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из РФ.

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.