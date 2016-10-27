Россия передала властям Нидерландов "дополнительные данные" по катастрофе MH17 - СМИ

Об этом ообщает Dutch News со ссылкой на министра юстиции Арда ван дер Стера, передает РБК.

Министр отметил, что Международная следственная комиссия, проводящая расследование катастрофы, рассмотрит полученные данные и решит, будут ли они полезны для расследования и содержат ли они «обещанные радиолокационные данные», сообщает нидерландский телеканал NOS.

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Как сообщал УНИАН ранее, Международная следственная группа, которая проводит расследование падения самолета рейса МН17, до сих пор не получила от России "новых данных с радаров", которые касаются трагедии.

Напомним, 6 октября официальный представитель генпрокуратуры Нидерландов Вим Де Браун сообщил, что заявления российского МИД по поводу того, что они предоставили международной следственной группе первичные радарные данные по катастрофе малазийского Boeing-777, который был сбит над Донецкой областью, не соответствуют действительности.

Как известно, спикер МИД РФ Мария Захарова заявила на прошлой неделе, за несколько дней до обнародования отчета следственной группы (Joint Investigation Team) по катастрофе МН17, Россия предоставила первичные данные с радаров, а эксперты, якобы, проигнорировали эту информацию.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.