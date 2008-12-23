Ющенко надеется на бюджет, каким бы плохим он не был

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в четверг, 25 декабря, Верховная Рада Украина примет государственный бюджет на 2009 год в целом, каким бы плохим он ни был.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее творится сегодня». (Кабмин передал в Верховную Раду и представил свой проект бюджета-2009 сегодня, 23 декабря, – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО отметил, что он не сторонник того, чтобы бюджет принимался тайком, без обсуждения, в том числе с органами местного самоуправления. „Досадно, что нация привыкла к тому, что бюджет страны - это предмет мечтаний одного человека, который с уникальным актерским мастерством будет обрисовывать фата-моргану, но парламент поставлен в ситуацию, когда большого выбора нет”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что парламент обязан принять бюджет. „Это должно состояться – первое чтение - в четверг, я думаю, оно и последним будет. Если не хватит четверга – давайте в субботу, воскресенье, следующий понедельник работать, но без бюджета входить в следующий год невозможно ни теоретически, ни политически”, - сказал Президент, добавив, что тот проект, который подготовила руководитель правительства, является „документом, против которого нет времени, возможностей и целесообразности оппонировать. Страна перед фактом поставлена”. В частности, Президент отметил, что база 2008 года не позволит осуществить выплаты заработных плат, пенсий и других социальных платежей.