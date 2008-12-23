Дубина: реструктуризация Нафтогаза может привести к дефолту

По мнению О.Дубины, реструктуризация НАК «Нафтогаз Украины» может привести к дефолту компании. Решение правительства продолжить реорганизацию НАК «Нафтогаз Украины» может обострить отношения с кредиторами компании, сообщает газета «Экономические известия». В частности, по информации издания 12 декабря с.г. Минтопэнерго приняло решение о создании новой самостоятельной «дочки» госхолдинга – компании «Укравтогаз» (эксплуатирует 89 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), активы которой находились на балансе «Укртрансгаза».

Глава «Нафтогаза» Олег Дубина объяснял ранее намерения вывести «Укравтогаз» из состава «Укртрансгаза» «упорядочиванием финансовой дисциплины, тех подразделений, которые на сегодняшний день ему непонятны».

В тоже время руководитель «Нафтогаза» выступил против ликвидации ГАО «Черноморнефтегаз» и передачи ее активов «Укргаздобыче», на чем настаивает глава Минтопэнерго Юрий Продан. «В «Нафтогазе» обращают внимание, что ликвидация «Черноморнефтегаза» противоречит обязательствам компании 2004 г. по выпуску евробондов: инвесторам гарантировали, что до погашения ценных бумаг в 2009 г. изменений в структуре госхолдинга не будет. Поэтому любая реорганизация «Нафтогаза» держателями его евробондов будет воспринята негативно и воспрепятствует привлечению займов на внешних рынках», - отмечает газета.

«Прекращение деятельности «Черноморнефтегаза» через ликвидацию или реорганизацию может привести к оглашению банковскими учреждениями (в т.ч. нерезидентами) дефолта, что крайне негативно отразится не только на финансовом положении самой НАК, но и, учитывая ее бюджетообразующую роль, может привести к непредсказуемым последствиям для экономики страны в целом», - цитирует издание письмо Олега Дубины премьер-министру Юлии Тимошенко.

При этом глава «Нафтогаза» ссылается на закон «О трубопроводном транспорте», которым запрещено отчуждение и передача с баланса на баланс основных фондов госпредприятий магистрального трубопроводного транспорта, к которым относится, в частности, «Укртрансгаз».

5 февраля с.г. Кабмин поручил «Нафтогазу» изучить целесообразность реорганизации ДП «Укртрангаз», чтобы повысить прибыльность АГНКС.

20 февраля на заседании парламентского комитета по ТЭК депутат Андрей Селиваров (ПР) заявил, что решение правительства нарушает закон «О магистральном трубопроводном транспорте». и целый ряд других законодательных актов» и может привести к теневой приватизации важной составляющей украинской ГТС.

5 марта Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности создал рабочую группу по изучению вопроса о выделении из ДК ”Укртрансгаз” НАК ”Нафтогаз Украины” дочернего предприятия ”Укравтогаз” по эксплуатации автомобильных газонаполнительных станций.

В октябре с.г. пресс-служба Минтопэнерго опровергла информацию о предоставлении разрешения НАК "Нафтогаз Украины" на создание дочернего предприятия "Укравтогаз". "На сегодня никакого решения, которое касается создания такой компании, Министерство топлива и энергетики не принимало. 8 октября 2008 г. Министерство топлива и энергетики не предоставляло разрешений на создание ДП "Укравтогаз", - заявил пресс-секретарь ведомства Фент Ди.