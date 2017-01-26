Госкино покроет треть бюджета украинского триллера "Egregor" режиссера Левицкого

Как сообщает пресс-служба Госкино, общая стоимость производства фильма – 66,268 млн грн.

Полнометражный художественный фильм «Egregor» стал одним из победителей IX конкурсного отбора Госкино, получив один из самых высоких баллов. Авторы сценария – Любомир Левицкий и Сергей Касторных, продюсер – Сергей Лавренюк.

Приключенческий триллер с элементами мистики будет сниматься в Украине (Киев, Львов), Франции и Германии.

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По сценарию, на протяжении сотни лет два ордена борются за возможность управлять сознанием человечества. Виктор Грабовски – отец ребенка, которого выбрали ордена для материализации самого мощного в мире эгрегора. Чтобы найти своего похищенного сына, Виктору придется преодолеть множество препятствий.

По словам режиссера картины Левицкого, идея фильма «Egregor» появилась у него после ознакомления с исследованием «эффекта сотой обезьяны». Эксперимент, проведенный Лоуренсом Блэром и Лаэлом Вотсоном в середине 1970-х, доказывал паранормальное быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу – сто человек.

Производство фильма завершится зимой 2018 года.

Как сообщал УНИАН, украинский фильм «Dustards», что рассказывает о мотопутешествии Западной Украиной, стал одним из платиновых победителей международной кинопремии International Independent Film Awards в номинации «Документальный фильм».