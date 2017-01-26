Международные эксперты оценили прозрачность конкурса на должность главы Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, эксперт по верховенству права в проекте Совета Европы «Поддержка реформы системы уголовной юстиции в Украине» Микаэл Люнгбо заявил, что конкурс действительно проходит очень открыто и очень прозрачно.

И ни разу я не чувствовал, чтобы на меня давили», - добавил он.

Старший советник по правоохранительным вопросам Офиса программы ICITAP в Украине Джон Монтанио также констатировал отсутствие давления на него во время конкурса.

«Я ни разу не чувствовал, чтобы кто-то к чему-то меня склонял», - сказал эксперт.

Прозрачность проведения консультативного конкурса также отметил консультант программы помощи правительства Канады в подготовке кадров полиции Джозеф МакАллистер.

«Я подчеркиваю - все честно, открыто, прозрачно, никогда не видел ничего более прозрачного», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, конкурс на должность руководителя Национальной полиции был объявлен после освобождения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе.

13 января в Нацполиции проинформировали, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата.

Сегодня, 26 января, член Консультативной комиссии по отбору главы НПУ, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что комиссия определила 10 претендентов на должность руководителя ведомства и планирует завершить конкурс и представить министру внутренних дел трех кандидатов не позднее 6 февраля.