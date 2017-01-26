В Херсоне школьник спас щенка, который примерз ко льду (видео)

В Херсоне, в одном из спальных районов, 12-летний мальчик заметил беспомощное животное в камышах у реки. Парень отодрал лапки щенка, которые примерзли ко льду, и забрал его домой. Теперь он ищет нового хозяина животному. Подробнее - в сюжете ТСН.

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