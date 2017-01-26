Суд Москвы продлил арест задержанному в Крыму "диверсанту" Панову

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья Мосгорсуда Юрий Пасюнин, таким образом отклонив ходатайство защиты. Панов принимал участие в судебном заседании в режиме видеосвязи.

Адвокат обвиняемого Ольга Динзе отметила, что, по ее мнению, следствие занимается затягиванием расследования, так как необходимые следственные действия не проводятся.

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По ее словам, следователь заявил о необходимости допросить еще 10 свидетелей, но не указал каких.

Динзе подчеркнула, что адвокатов к Панову не допускали в течение полутора месяцев, чем нарушили его права.

В то же время, гособвинитель признал факт украинского гражданства у Панова.

Сам Панов сообщил, что его задержали 7 августа 2016 года при въезде в Крым, а в уголовном деле указано, что задержание произведено 10 августа.

Кроме того, он сказал, что не получал поздравительных писем от президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина (25 января на заседании Лефортовского райсуд Москвы журналист Роман Сущенко сообщил, что получил письма от Порошенко и Климкина с заверениями, что делается все необходимое для его освобождения).

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».

Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей.

5 декабря суд в Москве продлил арест Панову и Захтею до 7 марта 2017 года.