"Украинские вертолеты" удивлены словами Анатолия Гриценко

Председатель правления ЗАО «Украинские вертолеты» Владимир ТКАЧЕНКО заявил о том, что авиакомпанию неприятно удивили слова главы парламентского комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны А.ГРИЦЕНКО о том, что «16 вертолетов летают неизвестно где», прозвучавшие с трибуны парламента 19 декабря.

Об этом он сообщил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

«Экс-министр обороны и глава профильного комитета ВР прекрасно осведомлен о том, что 16 вертолетов получены в аренду на законных основаниях, а также о том, что вертолеты работают в составе миротворческих и гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций в различных уголках земного шара. Авиакомпания «Украинские вертолеты» - единственный в Украине аккредитованный авиаперевозчик Организации Объединенных Наций. В 2008 году наши вертолеты работали в миссиях ООН в Судане, Гаити, Мозамбике, Мадагаскаре, Кот Д’Ивуаре», - отметил В.ТКАЧЕНКО.

«Личному составу авиакомпании, напряженным и, я бы сказал, героическим трудом утверждающим международный авторитет Украины, слышать такие слова, конечно же, неприятно», - подчеркнул глава правления ЗАО «Украинские вертолеты».

Справка УНИАН. Компания ЗАО «Украинские вертолеты» (ЗАТ «Українські вертольоти») создана в 2002 году. В 2003 году, на основании договора с Командованием Сухопутных войск Украины получила в аренду 16 неисправных, демилитаризованных и требующих капитального ремонта вертолетов Ми-8МТВ-1. После их капитального ремонта, проведенного за счет авиакомпании, она успешно эксплуатирует эти воздушные судна.

ЗАО «Украинские вертолеты» также аккредитованный авиаперевозчик UNDPKO, UNWFP, ICRC.