Кабимн пока не планирует снижать НДС

Кабинет министров Украины пока не готовит законопроект о снижении налога на добавленную стоимость.

Об этом УНИАН сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос о том, до какого уровня может быть снижен этот налог, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Пока мы это не планируем».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина» премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство выступает за снижение НДС и налога на прибыль.

Премьер сообщила, что на заседании Кабмина 20 декабря планировалось одобрить законопроекты о снижении этих налогов.