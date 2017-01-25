Суд отправил под домашний арест экс-"беркутовца" Вознюка, которого подозревают в убийстве активистов Майдана

17:56, 25 января 2017
Общество
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для экс-"беркутовца" Дмитрия Вознюка, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана на Крепостном переулке в Киеве.

Бывшего

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено судом сегодня.

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Таким образом, суд отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины, которая просила взять под стражу Вознюка, задержанного вчера.

В свою очередь сторона обвинения сообщила журналистам, что обжалует в апелляционном порядке избранную Вознюку меру пресечения.

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Теги: #суд#арест#БЕРКУТ