Суд отправил под домашний арест экс-"беркутовца" Вознюка, которого подозревают в убийстве активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено судом сегодня.

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Таким образом, суд отказал в ходатайстве Генеральной прокуратуры Украины, которая просила взять под стражу Вознюка, задержанного вчера.

В свою очередь сторона обвинения сообщила журналистам, что обжалует в апелляционном порядке избранную Вознюку меру пресечения.