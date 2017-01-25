Оккупанты в Симферополе отпустили адвоката Полозова

15:21, 25 января 2017
Общество
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В оккупированном Симферополе российские власти отпустили задержанного сегодня адвоката Николая Полозова. 

Николай Полозов / REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"Полозова отпустили. Пытались допросить. Полозов: "Я это квалифицирую, как похищение", - написал Наумлюк.

Как ранее сообщал УНИАН, российского адвоката Николая Полозова задержали в Симферополе сотрудники ФСБ РФ.

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По словам Наумлюка, Полозова везли в управление для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. «Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в отель на Серова был задержан», – сообщил журналист.

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Теги: #Полозов