Оккупанты в Симферополе отпустили адвоката Полозова

Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"Полозова отпустили. Пытались допросить. Полозов: "Я это квалифицирую, как похищение", - написал Наумлюк.

@antony_mon Полозова отпустили. Пытались допросить. Полозов: "Я это квалифицирую, как похищение" — Антон Наумлюк (@antony_mon) 25 января 2017 г.

Как ранее сообщал УНИАН, российского адвоката Николая Полозова задержали в Симферополе сотрудники ФСБ РФ.

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По словам Наумлюка, Полозова везли в управление для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. «Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в отель на Серова был задержан», – сообщил журналист.