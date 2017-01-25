ФСБ задержала адвоката Полозова в Крыму

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

По словам журналиста, Полозова «везут в управление для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова. Он только сегодня прилетел после выступления в ПАСЕ, сразу по приезду в гостиницу на Серова его задержали».

Как сообщал УНИАН, 16 января Полозов, который выступает защитником по ряду уголовных дел в отношении крымских татар, заявил о давлении на него со стороны ФСБ.

По словам адвоката, в тот день в перерыве судебного заседания по делу Ахтема Чийгоза в суд пришел следователь ФСБ РФ Скрипка и очередной раз попытался вручить повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу Умерова.

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«Я в очередной раз отказался взять эту повестку, мотивируя тем, что действия следователя Скрипки являются незаконными, допрашивать адвоката по обстоятельствам, которые ему стали известны в связи с оказанием юридической помощи, прямо запрещено законом. На это следователь заявил о том, что последствия будут выражены в принудительном приводе меня в ФСБ для составления протокола, допроса меня в качестве свидетеля по делу Умерова», - отметил Полозов.

В мае 2006 года ФСБ возбудила против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали в психиатрической больнице.