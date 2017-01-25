В Одессе стартовал тренинг для полицейских, который проводят эксперты ЕС и чешские правоохранители

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в тренинге участвуют сотрудники Департамента превентивной деятельности Нацполиции, руководящий состав управления превентивной деятельности и батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, управления патрульной полиции Одессы, управлений превентивной деятельности главков Нацполиции в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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«Тренинг проводится для полицейских по работе переговорщиков по вопросам свободы мирных собраний - с учетом международных стандартов и лучшего опыта в этой сфере», - отметили в отделе коммуникаций.

Тренинг продлится 4 дня. Метод ведения переговоров при охране правопорядка, которым иностранцы делятся во время тренинга с украинскими правоохранителями, разработан более 10 лет назад в Германии и Швеции, и сейчас широко применяется в странах ЕС.

«Этот метод является эффективным средством уменьшения потенциального насилия во время большого скопления людей, например, во время демонстраций или футбольных матчей. Обучение в Одессе будет сосредоточено на организации работы Антиконфликтной команды внутри полиции, изучении психологии толпы и тематических исследованиях по методам управления толпой», - подчеркнули в департаменте.

Поясняется, что идея метода базируется на том, что роль полиции - защита прав граждан на свободное собрание. Патрулирование осуществляется в толпе небольшими группами, для лучшей видимости полицейские одеты в желтые жилеты.

Они поддерживают контакт с людьми, объясняя права и обязанности участников массового мероприятия. Устанавливая диалог с гражданами во время больших собраний, сотрудники полиции значительно уменьшают риск эскалации насилия и предотвращают конфронтацию.

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По словам председателя операционного департамента Консультативного миссии ЕС Удо Меллера, успешный диалог между полицией и гражданами углубляет общественное доверие к полиции.

«Если полиции удается установить доверительные отношения с гражданами, то организаторы мероприятий или демонстраций сами готовы сотрудничать в выявлении потенциальных источников насилия. Налаживание партнерских отношений с общественностью - основная задача полиции в демократических обществах», - сказал Меллер.

Отмечается, что переговоры при охране правопорядка не нивелирует традиционных методов «управления толпой». Если насилие все же происходит, полицейские реагируют мгновенно.