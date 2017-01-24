Украинцы чаще всего ездят в Польшу, Россию и Венгрию - ГПСУ

Об этом сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян в эфире «112 Украина».

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«Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время в течение многих лет мы не спрашиваем цель поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции», - сказал Слободян.

По его словам, в прошлом году около 25 миллионов украинцев пересекли границу на въезд, и «примерно это же количество, условно говоря, вернулось в Украину».

«Можно сказать, что динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше всего едут украинцы. Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и в течение предыдущих лет», - отметил Слободян.