Погода на 22-26 декабря

22 декабря на территории Украины сохранятся сложные погодные условия.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной и западной части временами снег и мокрый снег, на крайнем юге с дождем, ночью и утром в Крыму сильные осадки, местами гололед, налипание мокрого снега.

Температура ночью будет составлять 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Южном побережье Крыма ночью и днем 3-8° тепла. На остальной территории местами слабый снег. Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 14°, днем 0-5° мороза. В Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Одесской областях местами сохранится сильный гололед и сложные отложения. На дорогах страны местами гололед.

23-24 декабря ожидается снег, на юге Украины и Закарпатье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, 24 декабря, кроме южной части, местами метели.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточной части, а 24 декабря и в северных областях на протяжении времени 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

25 декабря будет идти снег, на крайнем юге - мокрый снег, 26 декабря без существенных осадков. Температура ночью 4-10° мороза (на побережье морей 0-5° мороза), днем 1-6° мороза, в Крыму, а 25 декабря и на Закарпатье от 2° мороза до 3° тепла; 26 декабря в восточных областях и на севере Левобережья ночью 9-15° мороза, днем 3-8° мороза.

Завтра в Киеве и области облачно, местами слабый снег, на дорогах гололед. Температура ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, в Киеве ночью 7-9°, днем 1-3° мороза.

23-24 декабря в столице и области временами снег, мокрый снег, 24 декабря местами метели. Температура 23 декабря ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; 24 декабря в течение суток 4-9° мороза.

25 декабря в Киеве и области снег, 26 декабря без существенных осадков. Температура ночью 4-10° мороза, днем 1-6° мороза.