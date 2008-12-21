Милиция Буковины раскрыла все убийства, разбои, изнасилования

Почти 5 тысяч преступлений зарегистрированы с начала года на Буковине. Это на 1,7% больше, чем в прошлом году. Из них 83,9% раскрыто. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД Украины в Черновицкой области, генерал-майор милиции Георгий ПРОСКУРНЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам главного стража порядка Буковины, «раскрыто все совершенные в этом году убийства, разбои, изнасилования, тяжелые телесные повреждения со смертельными последствиями и вымогательства. На 1,1% больше разоблачено в этом году преступлений, которые относятся к категории тяжелых и особо тяжелых (1 789 против 1 769)».

Преступлений общеуголовной направленности зарегистрировано на 2% больше. На 0,6% больше, чем в прошлом году, задокументировано преступлений экономического направления (в абсолютных цифрах 694 против 690).

Разоблачены 8 (против 3 прошлогодних) фактов торговли людьми (8 против 3 ), в 1,5 раза больше фактов подделки документов, почти на 20% больше - преступлений, связанных с незаконным обращением оружия и боеприпасов, и почти на 11% больше - преступлений, связанных с незаконным обращением наркотиков.

В этом году в Черновицкой области меньше зарегистрировано фактов нанесения тяжелых телесных повреждений со смертельным следствием (- 50%), ограблений (218 против 257), краж государственного имущества (90 против 99), краж личного имущества граждан.